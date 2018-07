Brand: 'Heb mezelf echt verbaasd'

Op dit moment wordt niet alleen de Tour de France gereden, maar staat ook het vrouwenwielrennen vol in de spotlights. Lucinda Brand uit Dordrecht was vorige week al actief in de Giro Rosa, en deed gisteren ook nog eens lang mee om een hoge ereplaats in La Course.

Tussen de Giro Rosa en La Course had de 29-jarige Brand alleen maandag, net als veel van haar collega's, rust. "We hadden zondagavond al een heel stuk met de bus gedaan, maar we moesten maandag ook nog een heel stuk rijden om in Frankrijk te komen", aldus Brand. "Maar bijna alle rensters hadden daar mee te maken, dus je moet het gewoon doen met wat je hebt."

In La Course werd Brand na een harde strijd elfde, terwijl ze in de Giro Rosa naar een vierde plaats in het algemeen klassement reed. "Daar kijk ik heel tevreden op terug. Er waren dit jaar heel veel klimkilometers en dan moet je heel tevreden zijn met een vierde plaats, omdat ik geen pure klimmer ben. Ik heb gevochten voor mijn podiumkansen, maar ik heb tevreden want ik heb mezelf hier echt verbaasd. Dat ik zo goed bergop zou rijden had ik echt niet verwacht."

Nu heeft ze een paar dagen rust, maar het drukke seizoen van Brand zit er nog lang niet op. "Ik ga volgende week nog een WorldTour-wedstrijd rijden in Londen. Daarna ga ik me voorbereiden op de Europese Kampioenschappen begin augustus. Vervolgens nog wat meerdaagse wedstrijden, waarin ik in topvorm wil komen voor het Wereldkampioenschap in september", besluit Brand.