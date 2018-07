Deel dit artikel:











Twintig jaar cel voor doodsteken Feyenoord-supporter De straf in hoger beroep valt hoger uit dan de eerder opgelegde straf.

Een 39-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot twintig jaar cel voor het doodsteken van een 28-jarige Feyenoord-supporter in 2003. Hij had zich in 2013 zelf gemeld bij de politie en was eerder al veroordeeld tot achttien jaar cel.

Tijdens de rechtszaak verklaarde de man zich niets van politieverhoren te herinneren en zich ook niet kon herinneren dat hij de feiten had gepleegd. Zijn advocaat pleitte voor een psychose. De rechter vond dat dit niet bewezen kon worden. Behalve de steekpartij, had de man ook de portemonnee en de telefoon van het slachtoffer meegenomen. Kort daarvoor had hij twee jongens onder bedreiging van een mes beroofd van geld en een portemonnee en een ander gestoken om spullen van hem te krijgen.