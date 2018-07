Roept u maar! In de Open Microfoon

Tijd voor jouw geluid, in de Open Microfoon! Wat heb je te melden? Bel naar Rijnmond Nu: 010 - 436 44 36!

Heb je een duidelijke mening over het Nieuws, dat je hoort? Bijvoorbeeld over de Blankenburgtunnel? Over de maatregelen vanwege de droogte? Over de drukte op de luchthavens?

Of heb je een persóónlijk verhaal? Iets van de daken te schreeuwen? Een lofzang klaar?

Wil je een misstand melden? Heb je een klacht? Een TIP? Om je woonplaats mooier te maken?

Organiseer je binnenkort een buurtfeest of braderie? Of heb je absolute aanrader voor een concert of vakantieboek?

Heb je een fiets in de aanbieding of ben je juist op zoek naar verhuisdozen? Roep de hulp in van je mede-luisteraar!

De Open Microfoon: bel 010 - 436 44 36 of stuur een mailtje naar NU@Rijnmond.nl .

Rijnmond Nu Twitterkanaal:

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur.

Vaak kun je de bijzondere gesprekken bij Rijnmond Nu terugluisteren! Klik, mits beschikbaar, op de 'speaker(s)'.