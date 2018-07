Flakkeese kunstenaar: 'Ik zeg altijd dat ik maar wat aanrommel, en dan krijg je dit effect'

De ene helft van de week is hij fotograaf in het theater bij artiesten, de andere helft van de week is hij te vinden in zijn eigen atelier in Sommelsdijk. Jaap Reedijk is een bekende, zowel op als buiten Goeree-Overflakkee.

Reedijks kunstenaarswerk is over het hele eiland te zien. Dat komt mede door steun van de provincie. Die investeert in grote objecten in de buitenruimte. "Daar zijn we heel blij mee", zegt Reedijk. "De provincie wil er geld in stoppen en er worden mooie dingen neergezet."

De werken die neergezet worden, zijn onder meer van hem. "Ik heb net een project in Battenoord afgerond over de Watersnoodramp", vertelt Reedijk. "Ik ben nu bezig in Dirksland, waar ik een kunstobject heb gemaakt over de Tweede Wereldoorlog. Maar ook in Stellendam en Ooltgensplaat zijn er objecten. Kortom, best veel."

Kunstemakers

Maar ook in zijn eigen atelier is hij druk bezig. Hij heeft talloze eigen werken staan, waarin hij fotografie en schilderkunst combineert. "Ik zeg altijd dat ik maar wat aanrommel, en dan krijg je dit effect."

Woensdag krijgen twee kunstenaars in spe hulp van Reedijk bij het neerzetten van hun creaties. Zij maken deel uit van De Kunstemakers, een initiatief voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zo is Lars druk bezig met verf en kwasten op zijn schilderij. "Ik vind het leuk, mooi en schitterend", reageert hij. Op de opmerking dat hij nu net een kunstenaar is, haakt Reedijk meteen in. "Dat proberen we er wel een beetje bij in te duwen", zegt hij. "Het zijn echte kunstenaars."



Fotograaf

Naast zijn werk als kunstenaar heeft de Flakkeenaar zijn baan als fotograaf. "Ik fotografeer voor artiesten. In de muziek, maar ook cabaret", legt hij uit. Onder meer artiesten als Jandino en Rob de Nijs mag hij rekenen tot zijn klantenkring.

Veel mensen die hij kent via zijn fotografiewerk weten niet dat hij zelf ook kunstenaar is. Dat geldt ook andersom. In zijn atelier in Sommelsdijk is dan ook een wand gevuld met fotografiewerk, omdat hij het mooi vindt om ook dat te kunnen laten zien.

Of hij de bekendste kunstenaar van het eiland is? "Dat denk ik niet. Maar ik treed wel veel naar buiten toe. Ik gebruik social media veel en dan val je meer op dan anderen."