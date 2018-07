Dreigend watertekort in de regio

Vanwege de aanhoudende droogte is woensdag door Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling code geel afgekondigd. Er zou volgens Rijkswaterstaat, waterschappen en het KNMI een dreigend watertekort kunnen ontstaan. Het is voor het eerst sinds 1976 dat het zo droog is in Nederland.

Ina Konterman, voorzitter van het regionaal droogte-overleg van Rijkswaterstaat, zegt dat er een groot neerslagtekort is: "Je ziet dat er problemen zijn voor gewassen, de dijken en de waterstanden in de regionale wateren die goed op orde gehouden moeten worden."

Het water in de grote rivieren is nog redelijk op peil, aldus Konterman. "In dit gebied trekt het water vanuit de zee de rivieren in. Een aantal punten heeft nu meer zout en dat is in dit gebied het grootste probleem." Het zoete water uit de rivier verzilt op deze manier.

Er zijn al meerdere maatregelen genomen om het watertekort tegen te gaan. In verschillende provincies geldt een sproeiverbod. Dat is niet het geval in onze regio. "Maar het is slim om de komende tijd rekening te houden met de droogte", adviseert Konterman.