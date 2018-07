Tegenstander Blankenburgverbinding teleurgesteld

Vlaardinger Remi Poppe, voormalig SP-kamerlid en één van de actievoerders tegen de Blankenburgtunnel voor stichting Groeiend Verzet, is teleurgesteld dat de Raad van State de bezwaren tegen de tunnel heeft afgewezen. Daardoor kan nu de aanleg van de omstreden tunnel toch doorgaan.

Helemaal onverwacht was het voor hem niet: “Ik weet hoe de Raad van State werkt, die kijkt alleen naar de procedures, of die goed zijn gegaan en niet naar de maatschappelijke of politieke argumenten. Het zat er dik in dat alles goed is bevonden.”

Toch is hij niet helemaal negatief. “We hebben toch voor elkaar gekregen dat de weg straks onder het maaiveld door de Zuidbuurt gaat in plaats van erdoorheen. Dat is toch een winst dankzij de inzet van duizenden mensen. We hebben er voor kunnen zorgen met z’n allen dat de ravage niet al te groot wordt”, aldus Poppe.

De Blankenburgtunnel zal de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg verbinden en moet de Rotterdamse haven nog beter bereikbaar maken. De nieuwe route, die de A24 gaat heten, moet beide wegen ontlasten.

De weg doorsnijdt daarmee het natuurgebied tussen Vlaardingen en Maassluis.