Dordtenaren blij met opknappen lege panden Voorstraat

De Dordtenaren en winkeliers van de Voorstraat zijn blij dat de nieuwe eigenaar aan de slag gaat met drie leegstaande winkelpanden in de straat.

Wethouder Piet Sleeking van Ruimtelijke Ordening en Binnenstad: “Het werd ook wel tijd. Dit was een steen des aanstoots voor de stad en de mensen hebben zich er ongelooflijk aan geërgerd.”

De vorige eigenaar heeft de drie panden zwaar verwaarloosd. De gemeente had drie jaar geleden al aan hem gevraagd om er iets aan te doen en heeft zelfs schotten geplaatst voor de drie panden. Dwangsommen heffen heeft ook weinig nut gehad en dreef de vorige eigenaar tot verkoop.

Een van de winkelende mensen zegt blij te zijn dat er nu iets aan gedaan wordt: “Als het op deze manier wordt gerenoveerd, met een nieuwe eigenaar, dat kan niet beter.”

Sleeking wil ervoor zorgen dat de leegstand in heel Dordrecht minder wordt. “Er wordt hard aan gewerkt om onze stad zo aantrekkelijk te maken dat meer ondernemers zich hier willen vestigen. Ook kijken we of we meer start-ups en jongere ondernemers kunnen stimuleren zich hier te vestigen”, zegt hij.

Daar houdt het niet bij op, erkent Sleeking. “De huren zouden moeten worden aangepast, gemeenten moeten bereid zijn er iets aan te doen, zodat er weer echt vulling komt.” Dat hoeft niet per se iets permanents te zijn, zegt Sleeking. “Ook met een tijdelijke invulling krijgt zo’n winkelstraat al een oppepper.”