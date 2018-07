Rotterdam The Hague Airport klaar voor zomerdrukte

De zomerdrukte komt eraan, ook voor Rotterdam The Hague Airport. Directeur Ron Louwers en zijn mensen zijn er in ieder geval klaar voor, ondanks de grote verbouwing die gaande is op het vliegveld.

Voor overlast zorgt het niet echt, zegt Louwers. “Het kan rond de zomervakantie op sommige momenten druk zijn, maar dan kom je er op Rotterdam nog goed vanaf, vergeleken met Schiphol bijvoorbeeld. De verbouwing maakt het wel wat moeilijker, maar we hebben een heel goede tijdelijke oplossing voor onze vertrekhal. We merken vooral aan de mensen die maar af en toe vliegen dat bepaalde gewoontes worden doorbroken. Maar we hebben regelmatig mensen op de vloer lopen die voor assistentie zorgen en de passagiers de weg wijzen.”

Verbouwing

De tijdelijke vertrekhal bij het vliegveld is volgens Louwers een soort tent, die heel hoog en licht is en voldoende ruimte biedt voor iedereen.

De verbouwing op het vliegveld is bedoeld om meer ruimte te bieden omdat het aantal reizigers toeneemt. Het is de bedoeling dat de verbouwing volgend jaar na de zomer klaar is.

Groei

Doordat het vliegveld groeit en uitbreidt, ontstaat er discussie en enige onrust. Louwers: “We hebben het over matige groei als we het over Rotterdam hebben. Groei staat niet helemaal vooraan op ons lijstje. Onze verantwoordelijkheid als luchtvaartsector is om een goede balans te vinden tussen waar behoefte aan is, de ruimtelijke ordening en de milieubelasting.”

Hij pleit voor een integraal geheel systeem voor alle luchthavens in Nederland om zo niet alleen te kijken naar losse vliegvelden, maar te kijken naar een goed model voor heel Nederland. Dat moet worden gecombineerd met andere vormen van mobiliteit.

Kleinschalig

Rotterdam The Hague Airport wil voor nu vooral het bekende kleinschalige vliegveld blijven, met ook tijdens de zomermaanden een zo snel mogelijke doorlooptijd. De luchthaven adviseert om in ieder geval twee uur voor vertrek aanwezig te zijn voor een snelle check-in.