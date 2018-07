Deel dit artikel:











Drenthe schiet Sparta naar gelijkspel tegen club van Rutten en Kramer

Sparta heeft woensdag in het geheim een oefenduel afgewerkt tegen het Israëlische Maccabi Haifa. De club van Fred Rutten en Michiel Kramer kwam in Baarlo op 1-0, maar Royston Drenthe maakte namens de Kasteelheren in de tweede helft gelijk.

Sparta, spelend in een 5-3-2 opstelling, kwam in de laatste minuut van de eerste helft op een 1-0 achterstand door een doelpunt van Schlomi Azulaj. Sparta was op zijn beurt in de tweede helft een aantal keer gevaarlijk en dat resulteerde uiteindelijk ook in een doelpunt. Een strafschop van oud-Feyenoorder Royston Drenthe zorgde een kwartier voor tijd voor de 1-1. Drenthe op linksback

Sparta speelde de eerste helft met Saksela en Martis op de backposities. Na rust stonden Holst en Drenthe op die posities. Veldwijk en Alhaft vormde zestig minuten lang het aanvalsduo. Na een uur voetbal werden Dervisoglu en Duplan de aanvallers. Geen Kramer

Oud-Spartaan Michiel Kramer kwam niet in actie voor de Israëliërs. De spits speelde meteen na de wedstrijd tegen Sparta met een ander elftal tegen RKC Waalwijk.

