Auto in brand in parkeergarage Schouwburgplein

De brandweer in actie (Foto: AS Media)

In de parkeergarage Schouwburgplein in het centrum van Rotterdam heeft woensdagavond korte tijd brand gewoed. Een auto die daar geparkeerd stond vatte vlam.

De brandweer was er op tijd bij en heeft het vuur snel kunnen blussen. De parkeergarage is nog steeds afgesloten, omdat er nog metingen worden verricht. De verwachting is dat de garage snel weer open gaat.

Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of auto's die er naast stonden geparkeerd zijn beschadigd.