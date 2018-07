Tattooshop in Rotterdams zorgcomplex

In zorgcomplex Akropolis van Humanitas in Rotterdam-Schiebroek is sinds deze week een tattooshop geopend. Het gaat goed: de eerste vijf bewoners zijn al langs geweest om een tattoo te laten zetten.

Eén van hen heeft een tattoo laten zetten om zijn overleden vrouw te herinneren. Bewoonster Ruby Hagenbeek heeft een lieveheersbeestje met een hart eromheen laten zetten, om te vieren dat zij in 1993 borstkanker heeft overwonnen. Zij is blij dat het taboe rondom tatoeages er nu niet meer is.

Rebecca Leidelmeijer, de tattoo-artist van Inktramuraal, is blij verrast met het enthousiasme van de bewoners: “Ik had een enkeling verwacht, vooral mensen die lekker een kopje koffie kwamen drinken, maar er is best veel animo."

De tattooshop is niet alleen voor de bewoners: iedereen uit de buurt is welkom: “Zo zien we ook weer wat nieuwe gezichten”, zegt Leidelmeijer.