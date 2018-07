Airco's gaan als warme broodjes in Alblasserdam

De droogte en de warmte nopen iedereen tot het nemen van maatregelen. Ook thuis proberen mensen letterlijk het hoofd koel te houden. Een grote doe-het-zelf zaak in Alblasserdam meldt dat de mobiele airco's de deur uit vliegen.

Bedrijfsleider Ketting van de Hornbach-vestiging in Alblasserdam is in zijn nopjes. "Drukke tijden deze warme periode ja", zegt hij lachend. "We verkopen erg veel elektrische apparaten momenteel om de boel thuis een beetje te koelen en te ventileren", vertelt Ketting tussen de grote dozen met verschillende soorten koelers.

Plafondventilatoren

"Het beste werkt een echte airco, maar die zijn uiteraard duurder dan de standaard ventilatoren", zegt Ketting. "Het allerbeste is zo'n aparte unit buiten aan de muur, die hebben we ook, maar vooral de mobiele apparaten voor binnen zijn nu erg populair". In het filiaal verkoopt Ketting ook de klassieke plafondventilatoren. "Die gaan ook nog steeds uitstekend."

De alternatieve elektrische koelmachines lopen ook lekker omdat ze goedkoper zijn dan een echte airco. "Die werken heel anders. Als je die uitzet, dan is het meteen weer warm. Die werken met water en blazen koude lucht. Een airco behandelt echt de binnenlucht en haalt daar vocht uit", vertelt Ketting.

Koelkast

Of het ook helpt om 's morgens de koelkast open te zetten voordat je naar je werk gaat? "Je kunt het proberen maar dat is een dure grap, ik vrees dat je alles kunt weggooien 's avonds. Beter een airco kopen, bij mij dan uiteraard", lacht Ketting.