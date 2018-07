Feyenoord-fans luiden met vuurwerk verjaardag in

Feyenoord bestaat donderdag 110 jaar. Supporters zijn daarom woensdagavond naar De Kuip gekomen om precies middernacht de verjaardag van de Rotterdamse club in te luiden. Momenteel zouden rond de vijfhonderd fans bij De Kuip zijn.

Rondom het stadion steken verschillende mensen al vuurwerk af. Als het 00:00 uur is geweest, zullen Feyenoord-supporters een grote slinger vormen die gezamenlijk vuurwerk zullen afsteken.

Donderdag is vanwege het 110-jarig bestaan van Feyenoord ook de Open Dag. RTV Rijnmond is er bij. Je kunt de Open Dag bij ons volgen via Radio Rijnmond, TV Rijnmond en onze social mediakanalen.