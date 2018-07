Deel dit artikel:











Gorcumse nog steeds oudste van Nederland; 113 jaar! Mevrouw Kuintjes op haar 112e verjaardag

Geertje Kuijntjes uit Gorinchem is woensdag 113 jaar geworden. De vrouw is sinds augustus 2015 de oudste inwoner van Nederland. Ze viert haar verjaardag in familiekring.

Kuijntjes heeft tot 105-jarige leeftijd zelfstandig gewoond en altijd als naaister gewerkt. Vorig jaar kwam de loco-burgemeester op bezoek. Uiteraard werd ook toen de standaard vraag gesteld 'hoe wordt je nou zo oud?'. "Ze heeft altijd heel gezond geleefd", aldus een begeleidster van Kuintjes. "Tot ze 88 jaar oud was liep ze veel." Dit jaar heeft Kuintjes aangegeven geen extra bezoek te willen ontvangen. Zelfs de burgemeester is niet welkom.