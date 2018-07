Staking bij Fokker voor meer loon

Bij Fokker in Papendrecht heeft het personeel het werk neergelegd. Volgens de vakbonden zijn er 150 tot 200 actievoerders.

Er wordt al langer gestaakt in de grootmetaal. De bonden eisen een loonsverhoging van 3,5 procent. Ook wil het personeel meer zeggenschap en flexibiliteit in het rooster.

Het gaat volgens vakbond FNV Bondgenoten goed met het bedrijf Fokker, de winsten stijgen en de orderportefeuille zit vol. "Er is zoveel werk, dat er vaak in het weekend wordt overgewerkt. De werkdruk is daarmee ook voelbaar. Het is tijd dat er nu ook iets toekomt aan de werknemers van Fokker", aldus een vakbondsman.

Ook op andere plekken in de regio is de afgelopen weken gestaakt.