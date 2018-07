Schrijer krijgt tekst en uitleg van ProRail over incidenten Kijfhoek

Burgemeester Schrijer van Zwijndrecht heeft donderdag een gesprek met spoorbeheerder ProRail over de botsingen op rangeerterrein Kijfhoek. Zo botste onder meer een wagon met een brandbare stof op een werkwagen. Het onderhoudswerk op Kijfhoek is inmiddels stilgelegd.

"Burgemeester Schrijer maakte zich ernstige zorgen", zegt een woordvoerder van ProRail. "En daar heeft hij alle recht toe. Daarom gaan we nu eerst even kijken wat er precies gebeurd is." Ook de gemeenteraad van Zwijndrecht maakt zich zorgen over de veiligheid op Kijfhoek.

Vorige maand botste een ketelwagon met een brandgevaarlijke stof tegen een platte kar. Dat ongeluk gebeurde doordat de treindienstleider van ProRail en een werkplekbeveiliger van de aannemer allebei een fout maakten.

In de weken daarna ging het nog twee keer fout. De laatste keer was afgelopen zondag. Toen ging een werktrein uit zichzelf rijden. Bouwvakkers konden net op tijd opzij springen.

Niets met elkaar te maken

Volgens een woordvoerder van ProRail gaat het om incidenten die niets met elkaar te maken hebben. "Twee van de drie incidenten zijn inmiddels onderzocht en met de derde zijn we nog bezig", zegt een woordvoerder. "De enige overeenkomst is dat het bij Kijfhoek gebeurde."

"Op basis van de uitkomsten van het onderzoek gaan we kijken of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden."