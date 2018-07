Deel dit artikel:











Brand op vakantiepark Hellevoetsluis Foto: AS Media

Op een vakantiepark in Hellevoetsluis heeft in de nacht van woensdag op donderdag brand gewoed in een vakantiehuisje. De politie onderzoekt of de brand is aangestoken.

Het vuur brak uit iets voor middernacht aan de Parkweg in Hellevoetsluis. Het huisje was net opgeleverd, zeggen ooggetuigen. Binnen twintig minuten was de brand geblust. Over de omvang van de schade kan de brandweer niets zeggen.