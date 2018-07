Rotterdamse Syriëgangers voor de rechter

De rechtbank van Rotterdam behandeld donderdag de zaak van drie Rotterdamse Syriëgangers. De mannen worden door justitie verdacht van het meevechten met een terroristische organisatie.

Mohammed R. werd in 2017 opgepakt in Spanje. Volgens zijn vrouw werd hij vanaf 2015 steeds geloviger. Ze werd ook gedwongen om een hoofddoek te dragen.

Hij ontkent dat hij in Syrië of Irak is geweest. Zijn bankpas was wel gebruikt in Turkije. Volgens de verdachte was zijn pinpas gestolen.

Mohammed R. had bij zijn arrestatie een IPhone bij zich. Die zou mogelijk ook in Syrië of Turkije zijn geweest. Op de telefoon stond een foto van Osama bin Laden.

De 29-jarige Rotterdammers Houssaine Z. en Saad C. vertrokken in november 2015 naar Turkije. In febrari van dit jaar werden ze opgepakt in Turkije. Beide zouden in Syrië zijn geweest en hebben meegevochten met Al-Nusra. De drie verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht.