Straffen tot 8 jaar cel geëist tegen Rotterdamse Syriëgangers

Het Openbaar Ministerie heeft zes en acht jaar cel geëist tegen drie Rotterdamse Syriëgangers. De mannen worden door justitie verdacht van het meevechten met een terroristische organisatie.

Mohammed R. werd in 2017 opgepakt in Spanje. Volgens zijn vrouw werd hij vanaf 2015 steeds geloviger. Ze werd ook gedwongen om een hoofddoek te dragen.

Hij ontkent dat hij in Syrië of Irak is geweest. Zijn bankpas was wel gebruikt in Turkije. Volgens de verdachte was zijn pinpas gestolen.

Alle alarmbellen gingen af bij het OM af toen de 32-jarige Mohamed R. begin vorig jaar met een paspoort op naam van zijn broer vanuit Istanbul naar Barcelona vloog. Hij had tegelijkertijd een ticket voor een vlucht naar Düsseldorf. Met deze vlucht stuurde hij zijn koffer mee.

R. werd in Spanje opgepakt. Volgens het OM heeft hij zich in 2015 aangesloten bij al-Nusra, wat R. ontkent.

Mohammed R. had bij zijn arrestatie een IPhone bij zich. Die zou mogelijk ook in Syrië of Turkije zijn geweest. Op de telefoon stond een foto van Osama bin Laden.

Tegen Mohammed R. is acht jaar cel geëist, omdat hij ook met een vals paspoort reisde.

De 29-jarige Rotterdamse buurmannen Houssaine Z. en Saad C. vertrokken in november 2015 naar Turkije. In februari van dit jaar werden ze opgepakt na terugkomst op Schiphol.

Beide zouden in Syrië zijn geweest en hebben meegevochten met Al-Nusra. Tegen hen is zes jaar cel geëist.

De drie verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht.

Veroordeling

Zeven andere 'uitreizigers' hebben donderdag celstraffen tot zes jaar cel voor het afreizen naar Syrië. Volgens de rechters is vast komen te staan dat ze daar hebben meegevochten met een terroristische organisatie. De verdachten waren niet bij de zaak aanwezig.

Justitie had de zeven verdachten via social media opgeroepen om zich te melden. Waarschijnlijk zijn ze nog in Syrië of Irak.