Politie doorzoekt huisvuil na schietpartij Vlaardingen Foto: Ginopress

De politie heeft donderdag een vuilniswagen doorzocht in verband met de beschieting van een huis in Vlaardingen. Het gaat om de inhoud van een ondergrondse vuilcontainer in de straat.

Twee mannen in witte pakken zijn bij de vuilophaaldienst Irado in Schiedam in de vuilniswagen geklommen en hebben de inhoud van de wagen doorzocht. Een huis aan de Francijntje de Kadthlaan werd in de nacht van dinsdag op woensdag beschoten. Er raakte niemand gewond. In diezelfde nacht werd ook een woning in Schiedam beschoten. Daarmee heeft deze doorzoeking niks te maken. De politie zegt donderdag nog steeds dat er vooralsnog geen verband lijkt te zijn tussen de schietpartijen.