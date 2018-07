Deel dit artikel:











Feyenoord houdt Open Dag en viert 110-jarig jubileum De spelers zijn al bij De Kuip aangekomen voor de Open Dag van Feyenoord Jeremiah St. Juste in gesprek met Dennis van Eersel op de Open Dag Martin van Geel in gesprek met Dennis van Eersel De televisieploeg van RTV Rijnmond Sport bij de Open Dag van Feyenoord Spreek bij de Open Dag je boodschap aan de selectie van Feyenoord in! De Kuip in opwachting van de helikopter

Feyenoord heeft donderdag weer zijn traditionele Open Dag gehouden. Het is een speciale dag, want de Rotterdamse club bestaat op deze dag precies 110 jaar. Uiteraard was RTV Rijnmond bij dit feestelijke evenement.