Volg de Open Dag van Feyenoord bij RTV Rijnmond De spelers zijn al bij De Kuip aangekomen voor de Open Dag van Feyenoord De televisieploeg van RTV Rijnmond Sport bij de Open Dag van Feyenoord Spreek bij de Open Dag je boodschap aan de selectie van Feyenoord in!

Feyenoord organiseert donderdag de Open Dag. Het is een speciale dag, want de Rotterdamse club bestaat op deze dag precies 110 jaar. Uiteraard is RTV Rijnmond bij dit feestelijke evenement.

Je kunt bij ons via Radio Rijnmond, TV Rijnmond en onze social mediakanalen de Open Dag van Feyenoord volgen. De radioprogramma's Dwars Door Rijnmond en Middag aan de Maas worden van 10:00 uur tot 16:00 uur live vanuit De Kuip uitgezonden. Dennis van Eersel loopt heel de dag rond als radioverslaggever bij het stadion.

Daarnaast staat bij De Kuip een stand van RTV Rijnmond, waar je onder andere voor TV Rijnmond een boodschap kunt inspreken aan de selectie van Feyenoord.

