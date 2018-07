Kamperen voor een prikkie in Ouddorp

Waar vind je ze nog, campings waar je voor 3,50 euro per nacht kan staan? Verslaggever Jelle Gunneweg zette haar tentje neer op camping Het Essenbos in Ouddorp. "En je hebt een plek, dat wil je niet weten!"

Voor de RTV Rijnmond Zomertoer sliep Jelle een nacht op deze camping. "Ik vond het wel een avontuur. Je mag zelf een plek uitzoeken. Je mag er maximaal vier dagen staan, ander wordt het gras geel", vertelt ze.



Op de camping is een sanitairgebouwtje. Daar vind je ook een van de weinige stopcontacten van de camping. "Er liggen mobieltjes daar om op te laden. En die blijven gewoon nachten liggen. Soms zijn mensen het vergeten, komen ze het na een week ophalen en ligt het er gewoon nog. Leuk toch?"

Hoe leuk de camping ook is, echt lekker geslapen heeft ze niet. "Het was toch wel koud", vertelt Jelle.



Mekkerstee

Na een nachtje slapen staat er een ontbijtje klaar bij de naastgelegen geitenboerderij De Mekkerstee. Jelle wordt daar donderdagochtend welkom geheten door zo'n 650 geiten.

Die geiten worden twee keer per dag gemolken, vertelt Piet van de Mekkerstee. "Vanmiddag om 15:30 uur doen we dat weer. We zijn open voor publiek, dus mensen kunnen zien hoe we melken. Het proces duurt zo'n 2,5 uur."



Van de geitenmelk wordt vooral kaas gemaakt. En met succes, vertelt Piet: "Dit jaar hebben we voor het derde jaar op rij de prijs binnengehaald voor de lekkerste kaas van Nederland."

Maar van de melk kan ook ijs gemaakt worden. "Als we melk hebben, kriebelt het toch een beetje. Dan willen we ook ijs maken. Het is wel bijzonder: soms zit er nog geen kwartier tussen het melken en het ijs maken. Verser kan niet."

Het ijs van de Mekkerstee wordt donderdagmiddag gekeurd voor de ijstest van RTV Rijnmond. Daarvoor gaat verslaggever Sanne Waldekker met weerman Ed Aldus vijf ijssalons op Goeree-Overflakkee langs.