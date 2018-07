Herkingse familie Van Eck gaat biologisch boeren

Biologisch geteelde groenten zijn in trek. Cornelis en Ria van Eck uit Herkingen besloten met hun boerenbedrijf, dat al generaties lang bestaat, over te stappen op biologische landbouw om aan deze vraag te voldoen. En dat vergt nogal wat van het bedrijf, dat al zo'n dertig jaar bestaat.

"De maatschappij vindt dat biologische heel interessant", vertelt Cornelis. "Dus hebben we besloten om biologisch verder te gaan. Alle producten die we aanleveren, moeten biologisch worden."

Dat gebeurt niet zomaar van de een op de andere dag. Om de grond waarop hij teelt biologisch te verklaren, mag daar twee jaar lang geen gewasbeschermende middelen of kunstmest gebruikt worden.

"Dan is het officieel biogrond. In het derde jaar lever je dus pas biologische producten af." Een klein nadeel: onkruid moet nu met de hand uit de grond getrokken worden.

Samenwerking

Cornelis teelt momenteel onder meer grasklaver. Daarvoor werkt hij samen met geitenboerderij De Mèkkerstee in Ouddorp. "Om de grond te verbeteren, telen we twee jaar grasklaver. Dat is ook voer voor dieren. Die heb ik zelf niet, dus neemt De Mèkkerstee dat af." De mest van de geiten gebruikt Cornelis vervolgens weer op zijn land.

De familie Van Eck teelt iets wat verder op Goeree-Overflakkee niet voorkomt: sojabonen. Ook daarmee probeert hij in te spelen op de vraag van de consument. "Het kan een vleesvervanger zijn. Ik eet zelf liever een stukje biefstuk, daar ben ik eerlijk in."

Vorig jaar teelde Van Eck quinoa. Dat paste dit jaar niet in het 'bouwplan', vertelt Cornelis. "Ik vond het wel een hele leuke teelt. Als we straks helemaal omgeschakeld zijn, ga ik het ongetwijfeld weer opnemen. Er is veel vraag naar. U vraagt, wij draaien."