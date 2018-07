Stroomstoring in winkelcentrum Rotterdam-Ommoord

Een tiental winkels aan de Hesseplaats in Rotterdam-Ommoord heeft al de hele dag last van een stroomstoring. Enkele winkels hebben daarom de zaak gesloten.

Sommige ondernemers proberen de winkel draaiende te houden met kaarslicht. Winkeliers aan de Hesseplaats die wel stroom hebben, helpen hun getroffen collega's met verlengsnoeren.

Een woordvoerder van netbeheerder Stedin zei aan het begin van de middag het een complex en ingewikkeld probleem, waardoor de storing pas in de loop van de middag verholpen kan worden: "Meerdere ploegen zijn bezig om de storing te verhelpen."

Gebakjes en croissantjes weggegooid

Door de stroomstoring heeft een bakkerij aan de Hesseplaats eerder vanmorgen alle gebakjes en croissantjes weg moeten doen: "We verliezen aardig wat inkomsten. Dat zal mijn baas niet leuk vinden."

Een winkel, gespecialiseerd in gezondheids- en schoonheidsartikelen, kon de winkel vanmorgen wel openen. "Maar we hebben wel omzetderving", zegt een medewerker. Hoeveel inkomsten de winkel misloopt, kan zij niet melden. "Mensen kunnen hier niet pinnen of de klantenkaart gebruiken. Er kan wel contant betaald worden."