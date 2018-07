St. Juste op Open Dag van Feyenoord: 'Het gaat een mooi seizoen worden'

Feyenoord houdt vandaag zijn Open Dag en daar is RTV Rijnmond bij, net als Jeremiah St. Juste, die zijn eerste Open Dag meemaakt. De verdediger kwam vorige zomer over van SC Heerenveen, maar pas ná de Open Dag.

Het werd dus geen helikoptervlucht voor St. Juste. "Dan moesten ze er maar iets eerder uitkomen", lacht hij. "Het is mooi dat die jongens er nu wel in kunnen. Het is iets traditioneels, iets moois. Dus het is voor mij wel jammer."

St. Juste verwacht een mooi seizoen. "Ik verwacht dat wij vol passie en strijd de wedstrijden gaan beginnen en dat het een mooi seizoen gaat worden. Het kan altijd beter, de mindere dingen moet je eruit halen. Je moet streven naar het positieve."

