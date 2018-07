Commercieel directeur Feyenoord: 'Uitshirt is een schot in de roos'

Voor alle Feyenoord-supporters is donderdag het seizoen traditioneel geopend met de Open Dag. Voor commercieel directeur van Feyenoord, Mark Koevermans, is het een belangrijke dag. "Dit is voor ons qua omzet een van de belangrijkste dagen."

Op de Open Dag worden altijd veel shirts verkocht. Het nieuwe uitshirt is een hit, lijkt het. "Het tenue is ontzettend goed ontvangen", zegt hij tegenover RTV Rijnmond. "Daar is natuurlijk ook het meest mee mogelijk. Bij het thuisshirt ligt het natuurlijk voor een groot deel vast, dat zijn vaak details.

Dan hebben we nog de trainingslijn en dat is wel smaakgevoelig. De één vindt geel wel mooi, de ander blauw of groen. We kunnen niet aan alle eisen voldoen, maar gelukkig is het uitshirt een schot in de roos."

Bekijk hierboven heel het interview met de commercieel directeur van Feyenoord.