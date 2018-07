Van Geel op Open Dag: 'We onderzoeken de komst van Clasie'

Jordy Clasie zal niet in de helikopter zitten tijdens de Open Dag van Feyenoord. Technisch directeur Martin van Geel onderzoekt de mogelijkheden, maar de komst van de kleine middenvelder is nog niet zeker.

Een verrassing in de helikopter is in deze tijd absoluut niet meer mogelijk, zegt Van Geel tegenover RTV Rijnmond. "Dat is absoluut onmogelijk. Op het moment dat er besprekingen plaatsvinden, gaan er al zaken naar buiten via clubs, zaakwaarnemers of via de omgeving van de spelers. Dat gaat nooit meer gebeuren."

Jordy Clasie zit vandaag dus niet in de helikopter. Van Geel kan niet meer melden dat Feyenoord de komst van Clasie aan het onderzoeken is. "Binnen de mogelijkheden die we hebben, kijken we wat we kunnen doen. We zijn een aantal zaken aan het onderzoeken en ik zal niet ontkennen dat één ding daarvan Jordy is."

Beluister hierboven heel het interview met Martin van Geel.