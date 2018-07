Boze bewoners voeren actie tegen Vestia-bijeenkomst

Bewoners in de Rotterdamse Afrikaanderwijk hebben donderdagmiddag geprobeerd om een informatiebijeenkomst van Vestia over de toekomstplannen van de wijk te blokkeren. Bewoners werden gevraagd om te keren. Vestia wordt opgeroepen om te stoppen met de bijeenkomsten.

“Veel mensen in deze wijk zijn op dit moment op vakantie”, zegt een boze bewoner. “Ze lezen op hun vakantieadres in Turkije of Marokko dat hun huis tegen de vlakte gaat. Ze raken volledig in paniek. Doe die bijeenkomsten dan in september ofzo.”

In de Tweebosbuurt moeten 599 panden tegen de vlakte. Daar komen maar 374 woningen voor terug. Eerder deze week werd door een groep van twintig bewoners een actiecomité opgericht. Die groep wil met ludieke acties en door handtekeningen op te halen het plan tegenhouden. De blokkadeactie is niet door deze actiegroep georganiseerd.

Geen ketting

En zo stonden er ongeveer tien mensen voor de ingang van Het Gemaal aan de Pretorialaan in Rotterdam. Een van de actievoerders had nog het plan om het hek voor het pand op slot te doen, maar daar werd toch maar van af te zien.

Maar elke bezoekers die naar binnen gaat krijgt de vraag of ze ‘naar de bewonersbijeenkomst gaan’. Als het antwoord ‘ja’ is, dan krijgen ze het verzoek om niet naar binnen te gaan.

“We hopen dat als genoeg mensen besluiten om niet te gaan, dat er dan na de vakantie een nieuwe bijeenkomst komt. En het liefst ook groter”, zegt Aart van Zevenbergen, van de SP in Feijenoord.

Er is ook een gesprek gaande tussen de actievoerders en Vestia.

Vestia

Een woordvoerder van Vestia zegt dat de meeste informatiebijeenkomsten juist ‘prima zijn verlopen’. “Een meerderheid vindt het namelijk juist goed dat er eindelijk iets in de buurt gaat gebeuren”, zegt ze.

Over de timing is Vestia duidelijk. “Het moest wel nu”, gaat de woordvoerder verder. “Door de besluitvorming kon het niet eerder. En om de mensen niet langer in onzekerheid te houden moesten we nu de bijeenkomsten houden“

Mensen die nu de bijeenkomsten missen kunnen op een later moment worden bijgepraat.