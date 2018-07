Deel dit artikel:











Aantal WW-uitkeringen in Rijnmondregio neemt af

Het aantal WW-uitkeringen in de regio Rijnmond is afgelopen juni met ruim 4 procent gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. De daling is gelijk aan de landelijke afname.

Eind juni verstrekte het UWV 29.868 WW-uitkeringen in de regio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond. Dit zijn er 1.341 minder dan in mei dit jaar. Het aantal uitkeringen daalt vooral door banen in de technische, bedrijfseconomische en administratieve beroepen. Als er wordt gekeken naar een jaar geleden, dan is het aantal WW-uitkeringen het eerste half jaar met 15 procent gedaald. Groeiend aantal vacatures

Het aantal vacatures blijft volgens het UWV onverminderd hoog. De arbeidsmarkt blijft hierdoor krapper worden, waardoor werkgevers moeite hebben met het vinden en vasthouden van gekwalificeerd personeel. Het aantal vacatures blijft volgens het UWV onverminderd hoog. De arbeidsmarkt blijft hierdoor krapper worden, waardoor werkgevers moeite hebben met het vinden en vasthouden van gekwalificeerd personeel.