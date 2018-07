Deel dit artikel:











Chemicaliën voor drugs gevonden in Rhoon

In een woning aan de Rijsdijk in Rhoon is de politie donderdagmiddag bezig met het weghalen van een partij chemicaliën. Het gaat om stoffen die gebruikt kunnen worden voor onder meer het vervaardigen van drugs.

Of er in de woning ook drugs liggen, is niet duidelijk. Het materiaal dat is aangetroffen kan gebruikt worden voor het maken van verdovende middelen. Drugs uitwassen Ook kan het middel worden gebruikt om drugs uit kleding te wassen. Drugssmokkelaars impregneren kleding met bijvoorbeeld cocaïne om die later uit de kleding te wassen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De chemicaliën worden op een veilige manier afgevoerd.