Natuurhuis Numansdorp verwelkomt de huiszwaluw

De huiszwaluwen vliegen je om de oren rond het natuurhuis in wording in Numansdorp. De vogelwerkgroep van het Hoekschewaards Landschap (HWL) heeft 100 nesten geteld.

Eerste natuurhuis van Nederland

In Numansdorp staat het eerste natuurhuis van Nederland. Door de komst van windmolens mogen mensen er niet meer wonen. Maar het huis blijft staan voor dwergvleermuizen, huiszwaluwen en andere natuur. Toen het nieuws begin 2018 bekend werd gemaakt, waren de huiszwaluwen nog niet terug uit Afrika, maar inmiddels wel en hoe!

Drukte van belang

Dick van Houwelingen van het HWL is heel blij met de huiszwaluwenkolonie in Numansdorp: "In de hele Hoeksche Waard zijn nu zo'n twaalf-, tot dertienhonderd nesten geteld. En hier zijn het er honderd, dus het is een drukte van belang!"Begin 2018 werd bekend dat de woning in Numansdorp wordt omgetoverd tot natuurhuis, maar dat gaat nog even duren en zou ook nog niet kunnen omdat de huiszwaluwen er nu broeden. Het huis ligt afgelegen en wordt daarom straks als natuurhuis zo aangepast dat vandalen geen kans krijgen: "Het huis krijgt straks dichtgemetselde kozijnen en is alleen toegankelijk door een deur die "hufterproof is.", zegt Van Houwelingen.

Luister zaterdag 21 juli naar een nieuwe aflevering van Chris Natuurlijk. Vanaf 08:00 uur bij Radio Rijnmond.