RTV Rijnmond test ijsjes op Goeree-Overflakkee

Waar verkopen ze de lekkerste ijsjes van Goeree-Overflakkee? Om dat uit te zoeken hebben verslaggever Sanne Waldekker en weerman Ed Aldus donderdag letterlijk de proef op de som genomen.

Samen zijn ze meerdere locaties op het eiland afgegaan. Dat waren niet alleen 'standaard' ijssalons, maar ook boerderijen. Voor de test werd onder meer gekeken naar de locatie, hygiëne, de smaak van het ijs en hoeveel keuze er is.

Weerman Ed is niet echt een ijskenner. "Als ik twee keer per jaar een ijsje eet, is dat veel", vertelde hij voor hij aan de test begon. Voor Sanne is dat anders. "Ik ben een groot liefhebber, ja". Ed voelt de bui na donderdag al wel hangen: "We komen 5 kilo zwaarder terug."

Start de test!

De test begon donderdagochtend bij Pollies IJssalon in Oude-Tonge. Een gastvrije zaak: hoewel de winkel eigenlijk gesloten was, kregen Sanne en Ed toch een ijsje voorgeschoteld.

En niet zomaar ijs, maar bolusijs! Dat viel bij het tweetal wel in de smaak. "Het smaakt ook echt zo. Lekker zeg", zegt Ed. De ijssalon wordt beloond met een 'Goedgekeurd'-sticker.



Vervolgens reden ze door naar Middelharnis. Daar stuitte het tweetal op een dichte deur bij IJs van Kruik. Gesloten: de winkel gaat pas om 15:00 uur open. Helaas, de ijstest wacht op niemand. Op naar het volgende adres.

Verderop in Middelharnis zit bakkerij Van Helden. Het was lastig om daar een ijssmaak te kiezen, want de keuze was reuze. "IJs van Van Helden, zo lekker beleef je het zelden! Ik ga effe door met eten hoor", luidt het oordeel van Ed.

Boerderij

Op Goeree-Overflakkee wordt nog veel ambachtelijk ijs gemaakt. Zo verkoopt geitenboerderij De Mèkkerstee in Ouddorp geitenijs, gemaakt van de melk van de 650 geiten die daar rondlopen. Verslaggever Jelle ging daar eerder deze week al langs om te proeven én het ijs goed te keuren.

Een stukje verderop, tussen de koeien bij de IJshoeve in Goedereede, lepelen Ed en Sanne hun derde ijsje van de dag naar binnen. Vooral de romigheid van het ijs valt in de smaak. De omgeving maakte het plaatje af. "Dit is zo lekker, ik zou die hele bak wel op kunnen", zegt Ed. "Maar dat gaat niet gebeuren hoor, alhoewel..."



Conclusie

Het kiezen van een winnaar viel voor het tweetal nog niet mee. "De mensen waren allemaal gastvrij. Het ijs was overal lekker. Maar het ijs was er maar bij een zó romig en het sfeertje was zó geweldig: de winnaar is de IJshoeve in Goedereede."