Acties kantoorpersoneel Stena Line van de baan

Er komen geen acties bij rederij Stena Line. Vakbond FNV Havens heeft een akkoord gesloten met het bedrijf over een loonsverhoging voor het kantoorpersoneel. Ze krijgen volgens de FNV dezelfde loonsverhoging als havenarbeiders.

In eerste instantie zouden havenarbeiders meer loonsverhoging krijgen dan het kantoorpersoneel, maar een deel van deze mensen dreigde met acties. Dit zou betekenen dat veerboten van en naar Engeland mogelijk met forse vertragingen te maken zouden krijgen.

Het verschil in loonstijging kon ontstaan doordat er bij Stena Line twee cao’s van kracht zijn: één voor de stuwadoors, waarvoor de bond eerder al een cao heeft afgesproken, en één voor het kantoorpersoneel, waar ook de werknemers onder vallen die de passagiers en vracht inchecken.

Volgens FNV krijgt het kantoorpersoneel nu dezelfde loonsverhoging als de stuwadoors: "Ze werken allemaal voor en aan dezelfde boot, alleen op een andere manier. Ze verdienen dezelfde loonstijging'', meldt vakbondsman Cees Bos.

Het personeel van Stena Line krijgt er volgend jaar en in 2020 twee procent bij. Ook is er een afspraak gemaakt over een eindejaarsuitkering van 300 euro bruto.