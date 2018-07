Deel dit artikel:











Terug naar Flardinga met schrijfster Karin de Roos Karin de Roos met haar roman Dubio

Op 29 juli is de Slag bij Vlaardingen precies duizend jaar geleden. Karin de Roos - schrijfster van de historische roman Dubio - stapt terug in de tijd toen Vlaardingen nog Flardinga was.

Heden en verleden

Historicus Karin de Roos is schrijfster van Historicus Karin de Roos is schrijfster van Dubio, een historische roman die heden en verleden vervlecht rondom de Slag bij Vlaardingen, zondag 29 juli precies duizend jaar geleden. In de Broekpolder bij Vlaardingen zoekt Chris Natuurlijk samen met de schrijfster of er daar nog iets terug te vinden is van de sfeer van het elfde-eeuwse Flardinga. Luister zaterdag 21 juli naar een nieuwe aflevering van Chris Natuurlijk. Vanaf 08:00 uur bij Radio Rijnmond.