Tapir geboren in Diergaarde Blijdorp De tapir heeft nog geen naam (Foto: Diergaarde Blijdorp)

In de nacht van woensdag op donderdag is in Diergaarde Blijdorp een Maleise tapir geboren. Het jong is waarschijnlijk midden in de nacht geboren. Het geslacht van de tapir is nog onbekend.

De kleine heeft al gedronken en blijft achter de schermen tot het de moeder goed kan volgen. De tapir kwam na een dracht van dertien maanden ter wereld. Twee jaar geleden werd in Diergaarde Blijdorp voor het laatst een tapir geboren . De Diergaarde werkt mee aan een internationaal fokprogramma. De Maleise tapir is een bedreigde diersoort.