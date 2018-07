Meeste starterswoningen te vinden in Rotterdam

Van de vier grootste steden in Nederland staan in Rotterdam de meeste betaalbare starterswoningen te koop. In Dordrecht ben je als alleenstaande koper goed af, de stad staat op de derde plek van grootste 25 steden. Dat blijkt uit cijfers van het Economisch Bureau van ING. Maar economen van de bank concluderen dat jonge starters onder de 35 jaar lastig aan een woning kunnen komen in de steden.

De afgelopen tijd stegen de Rotterdamse huizenprijzen enorm. Toch staat Rotterdam bovenaan in de nieuwe cijfers van ING als het gaat om betaalbare starterswoningen. Rob Puper, makelaar en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Zuid-Holland Zuid, begrijpt dat daar verwarring over kan ontstaan. “We weten allemaal dat de prijzen in Blijdorp bijna geëxplodeerd zijn. Terwijl aan de andere kant van de Maas er nog genoeg aanbod is. De vraag is alleen of de starter daar wil wonen.”

Aankoopmakelaar Minke Starink helpt Rotterdamse starters bij het kopen van een woning. Zij heeft een verklaring voor de cijfers, volgens haar zijn de betaalbare starterswoningen niet in het centrum te vinden: “Starters moeten echt buiten de ring gaan kijken."

Puper vindt de cijfers een onduidelijk beeld geven: “De cijfers zouden eigenlijk op wijkniveau te zien moeten zijn. Want het aanbod staat in wijken waar starters niet willen wonen.” Hij raadt starters aan om eens te kijken naar alternatieven, bijvoorbeeld Dordrecht. In Dordrecht staan, na Rotterdam en Den Haag, de meeste betaalbare starterswoningen onder de 150 duizend euro.

Ook zijn gebieden als Alblasserwaard en de Hoeksche Waard prima alternatieven volgens Puper. “Dichtbij je werk wonen is tegenwoordig een trend. Maar voor sommige starters zal dat niet haalbaar zijn. Dan is het helemaal niet gek om rondom Rotterdam te kijken naar een woning.”