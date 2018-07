Deel dit artikel:











Dakpark: 'wereldberoemd', maar het verdient meer aandacht van Rotterdammers Het Dakpark

Het Rotterdamse Dakpark in Delfshaven staat bovenaan op de lijst van de 25 Best Local Parks in Europe. Deze lijst werd gemaakt door de blogsite Spotted by Locals. Een mooie erkenning voor het park, maar Rotterdammers mogen het terrein wat vaker opzoeken, vindt Manon Nagelkerken van het Dakpark.

De nominatie is volgens Nagelkerken, bestuurslid van stichting Dakpark Rotterdam, een enorm cadeau aan de stad. De ontstaansgeschiedenis van deze plek is ook bijzonder, zegt ze: "Het schijnt dat een stagiair met het idee kwam om de wensen voor bedrijven en groen op dit terrein bij elkaar te voegen. Een praktische oplossing." Alleen heeft Nagelkerken het idee dat het Dakpark onder het internationale publiek bekender is dan onder de Rotterdammers. "Het valt nog steeds best tegen hoeveel Rotterdammers hier zijn geweest", aldus de bestuurslid, die wel van mening is dat de functionaliteit van het park beter kan. "Ik noem het Dakpark het grootste geheim van Rotterdam."