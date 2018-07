Deel dit artikel:











Extra zoetwater voor onze regio

Het Rijk en een aantal waterschappen, waaronder hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, gaan maatregelen nemen om de dreiging van verzilting in West-Nederland tegen te gaan. Oorzaak van het zoetwatertekort is de langdurige droogte in West-Europa.

Door de inzet van de zogeheten Kleinschalige Wateraanvoervoorziening (KWA) wordt zoetwater meer stroomopwaarts uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal gehaald. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard maakt hiervan gebruik. De KWA is in de loop van volgende week volledig operationeel. Verzilting Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft verschillende punten waar het zoete water ingelaten kan worden. Deze plekken zijn nodig, omdat de droogte ervoor zorgt dat het zoute zeewater meer kans heeft om het land binnen te dringen. Als die indringing de inlaatpunten bij onder andere Rotterdam bereikt, dreigt het water in dit hoogheemraadschap te verzilten. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft verschillende punten waar het zoete water ingelaten kan worden. Deze plekken zijn nodig, omdat de droogte ervoor zorgt dat het zoute zeewater meer kans heeft om het land binnen te dringen. Als die indringing de inlaatpunten bij onder andere Rotterdam bereikt, dreigt het water in dit hoogheemraadschap te verzilten. Als de Rijnafvoer laag is, door langdurige droogte in Duitsland en minder smeltwater uit Zwitserland, leveren de rivieren minder tegendruk richting zee. Waterverdeling Rijkswaterstaat regelt de verdeling van water vanuit de grote rivieren over Nederland en stelt het water in dit soort droogtesituaties beschikbaar. Het water wordt dan aangevoerd vanuit een punt waar de zee geen invloed heeft: de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Rijkswaterstaat regelt de verdeling van water vanuit de grote rivieren over Nederland en stelt het water in dit soort droogtesituaties beschikbaar. Het water wordt dan aangevoerd vanuit een punt waar de zee geen invloed heeft: de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het via deze maatregel aangevoerde zoetwater gaat naar het Schielandse deel van het beheersgebied; de driehoek Rotterdam-Gouda-Zoetermeer. Het extra zoetwater voor de Krimpenerwaard komt echter grotendeels vanuit de Lek. Voor die rivier is verzilting zeer onwaarschijnlijk, meldt het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard op haar website.