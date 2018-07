Deel dit artikel:











Miljoenen aan kobalt gestolen in Rotterdamse haven Kobalt (Foto: Wikimedia Commons - Benjah-bmm27)

In de Rotterdamse haven is voor zeker zeven miljoen euro aan kobalt gestolen. Het gaat om een partij van 114 ton. Kobalt is een zeldzame grondstof die wordt gebruikt voor batterijen in onder meer elektrische auto's en tablets.

De dieven hebben toegeslagen in een beveiligd pakhuis van de Vollers Group in de Waalhaven. De Minor Metals Trade Association, die wereldwijd de handel in bijzondere metalen monitort, meldt dat de diefstal ergens tussen 5 en 9 juli moeten hebben plaatsgevonden. De diefstal wordt vanuit de Rotterdamse politie en het bedrijf bevestigd. Kobalt wordt gezien als het nieuwe goud: de grondstof is cruciaal voor de productie van batterijen voor telefoons, tablets en elektrische auto's. De prijs is de afgelopen twee jaar verviervoudigd.