Sloop Wielewaal mag ondanks protesten doorgaan

De Rotterdamse wijk Wielewaal gaat op de schop. Huizen zijn oud en moeten worden gesloopt. Wijkbewoners en de gemeente zijn erover eens dat het 'dorp' opgeknapt moet worden, maar over de invulling hiervan verschillen beide partijen.

De situatie rondom de wijk gaat Hennie Hoogkamer, bewoonster van de Wielewaal, aan het hart: "Dit is mijn geboortewijk. Er liggen zoveel herinneringen voor mij. Het doet echt pijn." Hoogkamer is bang dat de rust van de wijk teniet wordt gedaan en de dorpse karakter verdwijnt.

Meer én hoger

​Zo wil gemeente Rotterdam in Wielewaal meer én hogere huizen terugzetten. De Wielewalers hebben de wens dat de wijk min of meer zo blijft, maar dan moeten de nieuwe huizen op dezelfde plek komen. Het liefste willen bewoners ook dat het aantal huizen hetzelfde blijft. De Wielewalers hebben een plan daarvoor gemaakt, maar een verloren rechtszaak zette daar een streep door.

Wil de Ben van de Unie van en voor de Wielewalers, blijft strijdbaar: "Wij gaan absoluut door. Momenteel bestuderen we of we in hoger beroep gaan. We achten de kans groot dat we dit gaan doen." Aan opgeven denkt De Ben niet. Hij wil weer met de gemeente en Woonstad praten. "We zijn bereid om water bij de wijn te doen."