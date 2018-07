Speed en 'sterk water' doden de verveling op Flakkee

Tieners hebben hier en daar wel een disco op Goeree-Overflakkee. Maar voor twintigers is er volgens de jeugd niks; een avondje stappen op het eiland zit er niet in. Ze vervelen zich plat en dan is de stap naar drugs niet ver. Of je gaat zelf drank stoken.

Andros en Soeraya uit Dirksland, Martin uit Stellendam en Michel uit Nieuwe-Tonge hangen op donderdagavond in het centrum van Dirksland. Auto's, trekkers en bussen razen voorbij. Vanuit de openstaande ramen klinkt stampende hardcore. "Het is vooral Early Terror", zegt Andros over zijn muziek. "Lekker los, lekker knallen", vult Martin aan.

Met een drankje erbij ? "Nou, eigenlijk drink ik niet", zegt Andros. "Maar sommigen gebruiken 'sterk water'", zegt Michel. Hij laat een waterflesje zien met een onbekende vloeistof. "Ja, dat is alcohol. 85 procent. Dat maak ik zelf. Wij noemen het doppen, soms met een lijntje speed voor als het te hard gaat. Voor mij hoort dat erbij."

De wijkagent weet er ook van. Ik doe niet meer dan 5 gram per dag, dan vind hij hij niet erg. Michel

Drugsgebruik op Goeree-Overflakkee is niet voor iedereen gebruikelijk, maar het is er altijd. "Dat komt door de verveling, er is hier zo weinig te doen, dus je zoekt elkaar op en je gebruikt wat. Je maakt gezelligheid en lacht met elkaar."

"We vervelen ons gewoon, dus blijven we op straat hangen. Dat waarderen de mensen hier ook niet, maar ze doen er ook niks aan", klaagt Soeraya. "Je kunt wel naar Rotterdam, maar als je geen eigen vervoer hebt moet je voor twaalf uur met de bus terug."



Goeree-Overflakkee wordt ook wel eens het 'Witte Eiland' genoemd. "Het hele Witte Eiland verhaal is begonnen vanuit verveling", vult Andros aan. "Er is weinig perspectief, niet veel te doen. Behalve als je van voetbal houdt, dan kun je naar de voetbalvereniging."

In Middelharnis heb je wel Le Bateau, zegt Soeraya. Alleen dat wordt door Michel gelijk weggezet als 'Kinderdisco'. "Dat is een bar-cafe, daar gaan wij niet heen. Dat is niet ons soort mensen. Er zou op het eiland een goede club moeten komen, zoals in Renesse."

Andros: "Ze zouden hier eens een coffeeshop moeten toelaten, maar dat gebeurt niet. Het hele eiland is zwaar van de kerk, dus er zal wel nooit iets veranderen. De kerk regeert hier. Ik zou al blij zijn met een McDonalds, maar dat zit er ook niet in."

Buurtgenoten

Sonja Vletter woont al 32 jaar in Dirksland en is de buurbrouw van Andros. Ze stoort zich aan de spullen van Andros op de stoep. Ook de hardcorebeats vindt ze vreselijk.

Volgens haar is er genoeg te beleven op het eiland: "Een vereniging in de buurt heeft ieder weekend een discoavond vanaf 13 jaar. Veel jongeren gaan dan met de bus weer naar huis. In Hellevoetsluis en Ouddorp heb je ook een disco. Die jongen moet gewoon gaan werken, dan verveelt 'ie zich ook niet."