Sociale werkplaats aan de slag voor Ben & Jerry's

Het personeel van de Bakkerswerkplaats op Katendrecht heeft er zin in. Sinds kort maken ze speciale koekjes voor Ben & Jerry's. Vrijdagmiddag wordt aan de Witte de Witstraat de eerste zaak in Rotterdam geopend van de Amerikaanse ijsgigant.

De Bakkerswerkplaats geeft mensen een kans die sociaal of verstandelijk beperkt zijn en in een normale werkomgeving niet meekomen, zoals Joran de Bruin:

"Ik ben zelf slechtziend en eigenlijk was het altijd het idee dat ik achter een computer zou moeten werken of in een callcenter. En toen kreeg ik hier de kans om als bakker lekker met mijn handen bezig te zijn. Ik was gelijk verliefd op het vak."

Amerikanen

Het was nog een behoorlijke klus om overeenstemming met de ijsmaker te bereiken, zegt Arian de Wit van de Bakkerswerkplaats op Katendrecht.

"We hebben echt moeten kijken wat ze wilden en hoe we dat gingen doen. Het lastige is altijd het vertalen wat de klant wil."

"De smaak moet je proberen te vinden, dus elke keer is er bel- en mailcontact geweest over bijvoorbeeld de smeuïgheid. En we moesten iedere keer testjes sturen en gaan werken met Fairtrade, zoals de rietsuiker voor de brownies."