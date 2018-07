Weer commissaris Eneco weg

Marike van Lier Lels stapt op als commissaris bij Eneco. De Ouddorpse is na president-commissaris Edo van den Assem de tweede commissaris in twee dagen die vertrekt bij Eneco. Van den Assem deed dat nadat de Ondernemingskamer hem had geschorst.

Ook wordt het beleid van de raad van commissarissen onderzocht. Van Lier Lels geeft aan achter dat beleid te staan. Ze neemt daarom haar verantwoordelijkheid en stelt dat het ''niet in het belang is van de onderneming'' als zij in functie blijft. Van Lier Lels was sinds september 2013 commissaris bij Eneco.

De ondernemingsraad (or) van Eneco had een zaak tegen de raad van commissarissen aangespannen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Het medezeggenschapsorgaan zou door de commissarissen buitenspel zijn gezet rond het vertrek van topman Jeroen de Haas. Die besloot op te stappen nadat hij van de commissarissen te horen had gekregen dat ze geen vertrouwen meer in hem hadden.

De or had in de zaak niet alleen het vertrek van Van den Assem geëist, maar ook dat van twee andere commissarissen. Zover wilde de rechter evenwel nog niet gaan. Een van de drie, Mirjam Sijmons, had eerder al besloten na 1 juli niet voor een nieuwe termijn te gaan. Met het opstappen van Van Lier Lels zijn alle drie uiteindelijk dus toch weg.

Het is al enige tijd onrustig bij Eneco. Dat heeft ook te maken met de voorgenomen aandelenverkoop door de gemeentes die een belang hebben in het energiebedrijf.