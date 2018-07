Deel dit artikel:











Rotterdamse woningen 14,4 procent duurder Foto: archief

Huizen in Rotterdam zijn in een jaar tijd 14,4 procent duurder geworden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn woningen in geen enkele grote stad in Nederland zo hard in prijs gestegen als hier.

Het CBS vergeleek de verkoopprijzen van het tweede kwartaal van dit jaar met dezelfde periode in 2017. De prijsstijging is onder meer het gevolg van de krapte op de woningmarkt in de regio Rotterdam. Er stonden bijna 16 procent minder woningen te koop dan een jaar eerder. De veranderingen op de Rotterdamse woningmarkt zijn veel heviger dan in de rest van Nederland. Gemiddeld werden Nederlandse koopwoningen 8,8 procent duurder. In het tweede kwartaal gingen in totaal 53 duizend woningen over in andere handen, 9,3 procent minder dan het jaar ervoor. Van alle woningtypen stegen de prijzen voor appartementen wederom het sterkst.