Vijf vragen over kobalt: 'zonder deze stof rijden elektrische auto's niet'

In de Rotterdamse Waalhaven werd begin deze maand ruim 100 ton kobalt gestolen. Deze partij is volgens deskundigen meer dan zeven miljoen euro waard. De in Afrika gewonnen grondstof is helemaal hot. Met kobalt worden mobiele telefoons, tablets en elektrische auto's gemaakt. Dat zou zonder kobalt niet kunnen.

1 Waarom is kobalt eigenlijk zoveel waard?

Omdat de stof essentieel is bij het maken van tablets, elektrische auto's en mobiele telefoons. In elektrische auto's zitten bijvoorbeeld grote batterijen, waarvoor de in Rotterdam gestolen grondstof kobalt onmisbaar is. Het gaat in deze batterijen om de combinatie met lithium, die 'lithium kobalt oxide' wordt genoemd. ​Beleggers verdienen dan ook goed geld aan kobalt: beursgenoteerde bedrijven die in kobalt handelen noteren de laatste jaren gigantische plussen.

2 Er wordt dus veel geld verdiend aan de stof?

Absoluut, en dat wordt alleen maar meer. Deskundigen schatten dat de vraag naar de stof rond 2030 dertig keer zo groot is geworden. Het is dus niet gek dat er tegelijkertijd ook grote zorgen zijn over de voorraad. Die is niet onuitputtelijk en komt bovendien vooral uit een land dat politiek niet stabiel is: Congo. In februari dit jaar werd bekend dat Apple overweegt niet de batterijen in te kopen, maar de grondstof zelf, direct van de mijnen. Zo willen bedrijven hun beschikbare voorraad zeker stellen. Nu nog kopen vooral Chinese bedrijven de partijen op om die weer door te verkopen.

3 Waar komt kobalt vandaan?

Uit Afrika, en dan vooral uit Congo. Minstens zestig procent van de wereldvoorraad wordt in Congolese mijnen gevonden. Ruim honderd jaar geleden was dat nog anders. Toen werd kobalt ook in Europese landen als Hongarije en Zweden opgegraven. Rond 1915 werd duidelijk dat vooral Congo grote voorraden had. Zo werd Congo het middelpunt.

4 Hoe ziet kobalt er eigenlijk uit?

Het is een zilvergrijze grondstof. Die wordt niet alleen gebruikt voor batterijen, maar bijvoorbeeld ook voor de kleur van glas. Dat prachtige blauwe glas? Die kleur is gemaakt met kobalt. Voor het maken van een smartphone is overigens 5 tot tien gram nodig, voor een laptop een ons, voor een elektrische auto vijf tot tien kilo.

5 Maar er zit toch ook een keerzijde aan het vinden van kobalt?

Een grote keerzijde zelfs. Het werken in de Congolese mijnen is loodzwaar, er moet grotendeels met de hand naar kobalt worden gezocht. Er is de afgelopen jaren dan ook veel ophef geweest over de arbeidsomstandigheden bij het zoeken naar kobalt. In 2016 bracht Amnesty International een alarmerend rapport uit over kinderarbeid. In 2012 schatte Unicef bovendien al dat er 40.000 kinderen in de mijnen aan het werk zijn. Bedrijven als Apple, Samsung en HP hebben na het verschijnen van de rapporten beloofd transparanter te worden. Sommige bedrijven sloten zich aan bij een initiatief dat de omstandigheden belooft te verbeteren. Dat Apple zaken wil doen met de mijnen zelf heeft daar ook mee te maken. Het bedrijf kan dan meer regie houden. Vorig jaar verbrak het nog de banden met de grootste leverancier vanwege de arbeidsomstandigheden in de mijnen.