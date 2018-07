Deel dit artikel:











Rijnmond Nu sluit eerste week van de Zomertoer af De vuurtoren van Ouddorp

De laatste dag van de RTV Rijnmond Zomertoer op Goeree-Overflakkee is aangebroken. Maar dat is zeker niet de minste dag. We sluiten vrijdag af met een locatieuitzending: presentator Ruud de Boer komt met Rijnmond Nu vanaf het strand.

We zetten ons kamp op bij restaurant Bij Marc in Ouddorp. Tussen 16:00 uur en 19:00 uur praten we na met onze Zomertoerverslaggevers, proeven streekproducten en onze live-verslaggever bezoekt de Diekdag in Middelharnis. Kortom: een vol programma over Goeree-Overflakkee! Ook de gasten die wij de afgelopen dagen hebben gesproken in de uitzendingen zijn van harte welkom. Dat geldt ook voor jou: als je altijd al eens een radio-uitzending hebt willen bijwonen, is dit je kans! Zes weken lang trekken verslaggevers door de regio tijdens de RTV Rijnmond Zomertoer. Elke week wordt een deel van het Rijnmondgebied uitgelicht op tv, radio, de website en social media. We gaan nog naar de Alblasserwaard, het Waterweggebied, Voorne-Putten, Dordrecht en Gorinchem. De verhalen en reportages van deze weken zijn hier terug te vinden.