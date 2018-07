Open Dag van Feyenoord in Sportclub Rijnmond

Feyenoord hield donderdag de Open Dag en vierde ook het 110-jarig bestaan van de club. Deze feestelijke gebeurtenissen vormen de leidraad in een nieuwe aflevering van Sportclub Rijnmond.

Behalve de Open Dag van Feyenoord zendt Sportclub Rijnmond nog een reportage uit over de Rotterdammers. Zo maken we kennis met Denny Landzaat, die sinds deze zomer de nieuwe assistent-trainer bij de bekerwinnaar is.

Verder hebben we een samenvatting van het oefenduel tussen ADO Den Haag en FC Dordrecht. De Schapenkoppen wonnen die vriendschappelijke wedstrijd knap met 2-0 van de nummer zeven van de eredivisie.

Sportclub Rijnmond is vrijdag vanaf 17:15 uur op TV Rijnmond te zien en wordt vervolgens ieder uur herhaald.