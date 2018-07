Feyenoord krijgt 'als eerste club ter wereld' eigen encyclopedie

Als eerste club ter wereld krijgt Feyenoord een eigen encyclopedie. Volgens schrijvers Jan Oudenaarden en Paul Groenendijk is hun gloednieuwe boek 'De F van Feyenoord' de eerste clubencyclopedie ter wereld.

De twee leverden de afgelopen maanden monnikenwerk om het verhaal van de club te vertellen van A tot Z. Het boek ligt sinds deze week in de winkel, precies in de week dat de club 110 jaar bestaat.

Gigantische database

"Het was een idee van de uitgever", vertelt schrijver Jan Oudenaarden. "Hij vroeg ons: is er eigenlijk een encyclopedie? Nee, die was er niet." Nog niet, want de twee auteurs hapten meteen toe. "Natuurlijk konden wij die wel maken, we hebben een gigantische database."

De twee begonnen het werken aan de encyclopedie met het maken van een lijst van alle spelers die ooit voor de club hebben gespeeld. Die lijst werd aangevuld met bijzondere gebeurtenissen als gewonnen prijzen en vergeten incidenten. De periode van 19 juli 1908 tot half juli 2018 werd zo nauwlettend doorgespit.

Q en X

De lastigste letter? De Q en de X, maar de twee auteurs hadden voor die knelpunten al snel een oplossing voor ogen. De X is in de encyclopedie voor Xerxes, de Q voor de huidige hoofdsponsor.

"Met die sponsornaam waren we heel blij", lacht auteur Paul Groenendijk. Want veel andere opties hadden de twee schrijvers niet. "Feyenoord zou wel wat creatiever spelers moeten aankopen. Met namen die beginnen met een Q of een X."

M en Z

De mooiste letter? "Dat is de M van Moulijn", zegt Oudenaarden. "Coen was in al die jaren mijn grote held."

Maar ook de Z beviel hem. "Ik heb veel tijd gestoken in de research van familiebanden tussen spelers, voor de Z van zwagers. Er zijn zoveel onderlinge banden. Je had bij Feyenoord bijvoorbeeld vroeger de drie broers Paauwe. Zij hadden een zus die getrouwd was met een speler. En zo gaat het maar door. Zo is Wim Jansen de zwager van Stanley Brard."