Brandende vuilniswagen in Dordrecht Vuilniswagen in brand in Dordrecht. Foto: Kevin Datema

Aan de Hugo van Gijnweg in Dordrecht is vrijdagmiddag brand uitgebroken in een vuilniswagen.

Volgens de brandweer ontstond het vuur in het motorblok van de vuilniswagen. Er raakte niemand gewond. Het vuur was vrij snel onder controle. Er is wel nog wat tijd nodig om het wegdek weer schoon te krijgen.